Immobilienmarkt: Makler passen Arbeitsweise an

Die derzeitigen Herausforderungen des Immobilienmarktes haben Auswirkungen auf die Arbeitsweise von Maklerbüros – das geht jedenfalls aus einer Umfrage der Research-Boutique »Listenchampion« hervor, an der 2906 Maklerbüros teilnahmen. Einer Pressemitteilung zufolge hätten demnach 67 Prozent der Befragten angegeben, dass Immobilienmakler angesichts der derzeitigen Situation neue Methoden und Arbeitsweisen in ihren beruflichen Alltag integrierten.
Dazu zählten etwa der Einsatz von Social Media und andere Maßnahmen wie etwa die Schaltung von Suchmaschinenwerbung.Auch ein verstärkter Kooperationswillen mit anderen Maklern sei erkennbar, zudem gäbe es eine größere Nutzung von Off Market Plattformen.
In der Pressemitteilung interpretiert »Listenchampion« diese Maßnahmen als eine krisenbedingt erhöhte Innovationsbereitschaft in einer Branche, die im Hinblick auf die Digitalisierung bislang eher als »rückständig« angesehen werde.
AS