Immobilienmarkt: Makler passen Arbeitsweise an

Die derzeitigen Herausforderungen des Immobilienmarktes haben Auswirkungen auf die Arbeitsweise von Maklerbüros – das geht jedenfalls aus einer Umfrage der Research-Boutique »Listenchampion« hervor, an der 2906 Maklerbüros teilnahmen. Einer Pressemitteilung zufolge hätten demnach 67 Prozent der Befragten angegeben, dass Immobilienmakler angesichts der derzeitigen Situation neue Methoden und Arbeitsweisen in ihren beruflichen Alltag integrierten.