Immobilienmarkt: Branche boomt weiter

Die Arbeitsmesse Mipim in Cannes hat die gute Lage der Branche bestätigt. Die Stimmung vor Ort war sehr positiv, überall wurden neue Deals besprochen. Und man war sich einig: Die derzeitigen innereuropäischen Entwicklungen und Diskussionen um Staatschulden scheinen sich nicht negativ auf die deutsche Immobilienbranche auszuwirken. Das Gegenteil könnte sogar der Fall sein. Die Geldschwemme der EZB verstärkt die Investitionsfreude und Immobilieninvestitionen liegen da nahe.