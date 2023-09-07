Deutschlands Immobilienkrise zieht immer weitere Kreise, insbesondere der Wohnungsbau hat derzeit zu kämpfen. Die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen ist laut des Statistischen Bundesamtes im ersten Halbjahr um rund ein Viertel eingebrochen. Das wird die Probleme auf dem Wohnungsmarkt vor allem in Ballungszentren weiter verschärfen. Die gestiegenen Kosten auf allen Ebenen führen zu Mieten, die auf dem Markt nicht darstellbar sind und die die Baufirmen nicht einfach an die Mieter weitergeben können. Das bringt die Unternehmen in ernste Schieflage, die Nachrichten über Unternehmen in der Insolvenz reißen nicht ab. So hat beispielsweise der Projektentwickler Gerch, der auf Büroimmobilien und Wohnquartiere spezialisierte ist, Ende August für vier Gesellschaften Insolvenz angemeldet, ebenso der Luxus-Immobilienentwickler Euroboden und die Nürnberger Project-Immobilien-Gruppe.