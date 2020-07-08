Immobilienkauf online per Bitcoin

Mit den Kontaktbeschränkungen in den einzelnen Ländern bis hin zu den Reisebeschränkungen in andere Länder und Regionen bestehen zurzeit teils erhebliche Einschränkungen für den Kauf und Verkauf von Immobilien. Die Nutzung digitaler Lösungen und alternativer Zahlungsmittel bietet neue Möglichkeiten. Die Immobilienverkäufe mit Bitcoin hätten angezogen, besonders durch den Effekt eines höheren Bitcoin-Wertes nach der Halbierung, erklärt Bayram Tekce, Vorsitzender von Antalya Homes. Der Bitcoin ist die älteste Kryptowährung und breitet sich immer mehr als Zahlungsmittel und Wertanlage aus.