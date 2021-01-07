Immobilieninvestoren kaufen jetzt spezialisierter

Obwohl sich die Investmentpläne der Befragten aus der Immobilienwirtschaft nicht geändert haben, kristallisieren sich klare Gewinner und Verlierer der Corona-Pandemie heraus. Besonders Wohnimmobilien und Logistikimmobilien sind bei den Investoren gefragt. Ein Drittel der Befragten wollen weiter in Lagerhallen investieren. Zu den Verlierern gehören Hotel- und Einzelhandelsobjekte. Zwölf Prozent geben in der Befragung an, den Bestand an Hotelimmobilien abbauen zu wollen. Bei den Einzelhandelsimmobilien wollen 20 Prozent den Bestand verkleinern. Vom Abbau ausgenommen sind Lebensmittelgeschäfte.