Immobilien: Nach Talfahrt folgt ein Preisanstieg

Bereits in den Vormonaten hatten sich die Preise für neue und bestehende Immobilien weiter verteuert. Laut dem Hauspreisindex EPX des Datendienstleisters Europace sind die Preise bereits im März für Ein- und Zweifamilienhäuser und für Eigentumswohnungen gestiegen. Der Index stieg um 0,6 Prozent auf 210,94 Punkte, 1,41 Prozent weniger als im März vergangenen Jahres. Am Bau war noch am Jahresanfang wenig von einem Aufschwung zu spüren. Die Bauaufträge lagen im Januar noch klar unter Vorjahreswert.