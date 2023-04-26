Immobilien: mit Sondervermietung mehr Rendite erzielen

Der profitabelste Weg, um mit Immobilien passives Einkommen zu generieren, ist meiner Meinung nach die Sondervermietung. Unter Sondervermietung versteht man Vermietungen von Wohn- oder Geschäftsflächen, die nicht langfristig angelegt sind – das sind zum Beispiel Monteurwohnungen, Gästezimmer oder auch Wohngemeinschaften. Allerdings gilt es dabei einige Besonderheiten zu beachten und üblicherweise ist weitaus mehr Vorbereitung und Organisation nötig, als bei der klassischen Vermietung von Wohnimmobilien. Das Problem besteht darin, dass die Vermietung oft nur über kurze Zeiträume stattfindet. Dadurch entsteht dem Vermieter eine Menge Arbeit. Er muss sich zum Beispiel um neue Mieter kümmern oder den Ein- und Auszug organisieren. Meine Lösung dafür ist recht simpel: langfristige Vermietung von Monteurwohnungen mit unbefristeten Mietverträgen. Hierfür habe ich über die Jahre ein erfolgreiches Konzept entwickelt. Mit der Vermietung von Monteurwohnungen an große Unternehmen kann man circa 12 bis 17 Prozent Rendite erzielen.