Immobilien: Chancen für die Zukunft erkennen

Bulgarien hat in der Tat einiges zu bieten, besonders im Immobilienmarkt. Die Preise sind im Vergleich mit Deutschland viel niedriger und damit ein entscheidender Faktor für ein Investment. Für Unternehmer ist die Pauschalbesteuerung ein weiterer wichtiger Punkt, ebenso die geringe Grunderwerbsteuer in Höhe von nur 3 Prozent. Bulgarien erhebt zudem keine Erbschaftssteuer. Dies alles schafft ein attraktives Umfeld für Investoren. Bulgarien bietet Auswanderern und Urlaubern zudem eine hohe Lebensqualität, und die Lebenshaltungskosten, zum Beispiel für Strom, Wasser oder Internet, sind dort etwa halb so hoch wie in Deutschland. Dies wird die Nachfrage beflügeln.
Die Börsenentwicklung in Bulgarien ist beeindruckend. In den letzten Jahren verzeichnete das Land einen Zuwachs von über 30 Prozent. Das deutet auf ein starkes Entwicklungspotenzial hin und macht Bulgarien für Investoren künftig noch interessanter. Auch der Tourismus macht Bulgarien als Standort attraktiv, in den vergangenen Jahren ist die Anzahl der Touristen von 3 auf 9,6 Millionen gestiegen.
Als Investorin habe ich die einzigartige Möglichkeit erkannt, in Grundstücke in den Bergen, am See und an der Schwarzmeerküste zu investieren. Mein neues Konzept ist die Schaffung eines Naturdorfes, das sich intensiv mit der Landschaft verbindet. Im »Naturdorf Renaissance« bieten wir drei verschiedene Haustypen an, sowohl für dauerhaftes Wohnen als auch für Interessierte, die ihre Häuser vermieten möchten. Wir rechnen mit einer Rendite von bis zu 15 Prozent.
Unser Fokus liegt auf Tourismus, Ferienhäusern und der Entwicklung einer umfassenden Infrastruktur. Wir bieten kostenlose Räumlichkeiten für Unternehmer, die ihr Geschäft bei uns betreiben möchten, und ermöglichen so einen schnellen Zuwachs der Infrastruktur. Dieses Projekt bietet nicht nur eine Investition in die Häuser, sondern auch in das Umfeld: Restaurants, Bars, Geschäfte, Fitnessstudios, Apotheken, Wellness und so weiter. Die Käufer werden Teil einer Community, die aktiv mitentscheiden kann, wie sich das Dorf entwickelt. Wir stellen Unternehmern kostenlose Räumlichkeiten zur Verfügung, von wo aus sie ihr Geschäft gemeinsam mit uns betreiben können. So wollen wir die Infrastruktur des Dorfes zügig aufbauen. Die Verwaltung und Vermietung übernehmen wir selbst.
Der Bau hat bereits begonnen, und die ersten Bewohner ziehen bereits im Juni ein. Interessierte Investoren können uns auf der Baustelle besuchen und sich vor Ort ein Bild machen.