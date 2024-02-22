Immobilien: Chancen für die Zukunft erkennen

Unser Fokus liegt auf Tourismus, Ferienhäusern und der Entwicklung einer umfassenden Infrastruktur. Wir bieten kostenlose Räumlichkeiten für Unternehmer, die ihr Geschäft bei uns betreiben möchten, und ermöglichen so einen schnellen Zuwachs der Infrastruktur. Dieses Projekt bietet nicht nur eine Investition in die Häuser, sondern auch in das Umfeld: Restaurants, Bars, Geschäfte, Fitnessstudios, Apotheken, Wellness und so weiter. Die Käufer werden Teil einer Community, die aktiv mitentscheiden kann, wie sich das Dorf entwickelt. Wir stellen Unternehmern kostenlose Räumlichkeiten zur Verfügung, von wo aus sie ihr Geschäft gemeinsam mit uns betreiben können. So wollen wir die Infrastruktur des Dorfes zügig aufbauen. Die Verwaltung und Vermietung übernehmen wir selbst.