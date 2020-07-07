Immobilien: Auch eine Chance für die Kleinen

Auch Leuten mit einem geringen monatlichen Gehalt sollten Immobilien als Kapitalanlage erschlossen werden und von der langfristigen Wertentwicklung von Immobilien profitieren können, war Juri Angermann der Meinung und gründete im März 2018 in Ettenheim die Immobilienvermittlung Kleever. Seine Idee konnte überzeugen. Nur ein Jahr später machte die junge Firma mit sechs Verkäufern an drei Standorten circa 9 Millionen Euro Umsatz. Bis heute wuchs die Firma weiter auf 20 aktive Vertriebspartner.