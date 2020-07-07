Immobilien: Auch eine Chance für die Kleinen

„Immobilien als Kapitalanlage waren lange Zeit nur Großverdienern und Spekulanten vorbehalten. Dieses Klischee hält sich noch immer in den Köpfen vieler Normalverdiener,“ so Juri Angermann.
Auch Leuten mit einem geringen monatlichen Gehalt sollten Immobilien als Kapitalanlage erschlossen werden und von der langfristigen Wertentwicklung von Immobilien profitieren können, war Juri Angermann der Meinung und gründete im März 2018 in Ettenheim die Immobilienvermittlung Kleever. Seine Idee konnte überzeugen. Nur ein Jahr später machte die junge Firma mit sechs Verkäufern an drei Standorten circa 9 Millionen Euro Umsatz. Bis heute wuchs die Firma weiter auf 20 aktive Vertriebspartner.
Man wolle schließlich sichergehen, dass der Kunde sich nicht übernehme. Juri Angermann: „Die vermittelten Immobilien sind vermietet, so dass ab dem ersten Tag Einnahmen verzeichnet werden können.“ Und falls doch mal etwas schiefgehe, können auch Mietausfälle versichert werden, so vermittelt Kleever auch eine „Mietnomadenversicherung“. Die Wohnungen oder Häuser seien außerdem verwaltet, so dass sich der künftige Eigentümer…