Heizungspläne wirken sich auf Immobilienmarkt aus

Nach gestiegenen Zinsen verstärken nun die Heizungspläne der Bundesregierung zunehmend den Preisdruck auf den Immobilienmarkt. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur. Das Zusammenwirken von gestiegenen Zinsen und der Ungewissheit, welche Kosten bei einem Heizungstausch auf Käufer oder Eigentümer zukämen, habe eine spürbare Kaufzurückhaltung ausgelöst, sagt der Sprecher der Geschäftsführung der LBS Immobilien in Potsdam. Ältere Bestandsbauten mit geringer Energieeffizienz hätten es zunehmend schwer.