Heizungsgesetz vorläufig gestoppt

Die zweite und dritte Lesung des geplanten Heizungsgesetzes darf in dieser Sitzungswoche nicht mehr durchgeführt werden. Das hat das Bundesverfassungsgericht entschieden. Es gab damit dem Eilantrag von Thomas Heilmann (CDU) statt. Dieser hatte geklagt, da er sich in seinen Rechten als Abgeordneter erheblich verletzt sah. Um sich über den Sachverhalt ausgiebig zu informieren, bliebe ihm zu wenig Zeit, so seine Argumentation.