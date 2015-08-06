Handelsimmobilien bei Anlegern hoch im Trend

Aber Objekte wie dieses gibt es nach Einschätzung von Patrick Brinker am Anlegermarkt zu wenige: Der denkmalgeschützte Industriebau verfügt über eine Mietfläche von insgesamt rund 14.206 Quadratmetern und 350 eigene Parkplätze auf einem etwa 20.000 Quadratmeter großen Grundstück. Genutzt wird sie langfristig von attraktiven „Ankermietern“, darunter zwei große Lebensmittelmärkte, eine gesetzliche Krankenkasse und diverse Facharztpraxen. Der risikogemischte Publikums-AIF SHP Nr. 4 stieß vor allem in der Region auf großes Anlegerinteresse: Die „Alte Spinnerei“ befindet sich nicht nur in einem attraktiven Umfeld mit guter Perspektive – Bayreuth gehört zur einkommensstarken Metropolregion Nürnberg, die über hohe Kaufkraft und eine überdurchschnittlich geringe Arbeitslosigkeit verfügt. Auch die Mieter weisen eine ausgewiesen hohe Bonität bei lang laufenden Verträgen auf. Der Fonds bietet eine ansteigende Ausschüttungsrendite von 5,25 bis 6 Prozent jährlich. Die Laufzeit der Beteiligung ist bis zum 31. Dezember 2025 befristet. Patrick Brinker: „Wir halten laufend Ausschau nach weiteren Objekten dieser Güte und planen bereits in naher Zukunft die Realisierung des HTB Strategische Handelsimmobilie Plus Nr. 5.“