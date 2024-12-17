Fertighäuser aus Holz – die größten Vorteile für Gesundheit und Umwelt

Darüber hinaus gibt es jedoch weitere Aspekte, die sich als positive Eigenschaften herauskristallisieren und von Vielen noch nicht berücksichtigt werden. Darunter fallen Gesundheitsaspekte und Aspekte der Nachhaltigkeit. Fertighäuser aus Holz strahlen durch eine sehr gute Ökobilanz. Das liegt daran, dass Holz CO₂ bindet und sich vergleichsweise leicht und unkompliziert bearbeiten und verbauen lässt und dadurch wesentlich klimafreundlicher ist als andere Baumaterialien, wie Beton und Stahl. Auch nach Ablauf der Lebenszeit des Hauses ist Holz ein Baumaterial, welches sich sehr einfach abbauen und recyclen lässt.