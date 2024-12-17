Fertighäuser aus Holz – die größten Vorteile für Gesundheit und Umwelt

Fertighäuser werden immer häufiger gebaut und das hat sehr gute Gründe. Fast jeder vierte Neubau wird in Deutschland mit der Fertighausbauweise errichtet. Die Tendenz ist seit Jahren steigend. Ein kostengünstiger Bau und eine deutlich schnellere Fertigstellung des Gebäudes sind wohl die Hauptgründe für eine solche hohe Beliebtheit. Jedoch sind das nicht die einzigen Vorteile, die für ein Fertighaus aus Holz sprechen.
Darüber hinaus gibt es jedoch weitere Aspekte, die sich als positive Eigenschaften herauskristallisieren und von Vielen noch nicht berücksichtigt werden. Darunter fallen Gesundheitsaspekte und Aspekte der Nachhaltigkeit. Fertighäuser aus Holz strahlen durch eine sehr gute Ökobilanz. Das liegt daran, dass Holz CO₂ bindet und sich vergleichsweise leicht und unkompliziert bearbeiten und verbauen lässt und dadurch wesentlich klimafreundlicher ist als andere Baumaterialien, wie Beton und Stahl. Auch nach Ablauf der Lebenszeit des Hauses ist Holz ein Baumaterial, welches sich sehr einfach abbauen und recyclen lässt.
Holz ist ein seit Jahrtausenden verwendetes natürliches Baumaterial und erfreut sich heute, wie damals, immer noch großer Beliebtheit. Holz ist günstig, in Deutschland fast überall verfügbar und besitzt ausgezeichnete bautechnische Eigenschaften, die hier näher beschrieben werden. Gesundheit ist ebenso ein wichtiger Aspekt im Eigenheim. Man verbringt unzählige Stunden in den eigenen vier Wänden, wodurch sich das im Haus herrschende Innenklima durchaus entweder positiv oder negativ auf das eigene Wohlbefinden auswirken kann.
Zu den Hauptvorteilen von Fertighäusern zählen unter anderem die deutlich verkürzte Bauzeit und Preisvorteile gegenüber der Massivbauten. Dadurch, dass die Einzelteile bereits in einer Fabrik vorbereitet werden und das deutlich effektiver funktioniert als an der Baustelle, werden Kosten eingespart und die Zeit der Montage wird extrem verkürzt.
Das führt ebenso zu dem Vorteil, dass dadurch bereits viele Arbeiten auf der Baustelle abgenommen werden. Ein Fertighaus wird bereits innerhalb von zwei bis drei Tagen zusammengebaut, sodass unerwartete Verzögerungen so gut wie ausgeschlossen sind. Fertighäuser aus Holz sind also schon längst eine gleichwertige Alternative zur herkömmlichen Massivbauweise und bieten zeitgleich einzigartige Vorteile in Punkten der Bauzeit, der Kosten, der Nachhaltigkeit und in Punkten des eigenen Wohlbefindens.
Beitragsbild: Danwood