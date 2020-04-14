Ferienimmobilien kaufen

Sommer, Sonne, Urlaubszeit, mal raus aus dem Alltagstrott, neue Erfahrungen sammeln. Dazu gehört für viele auch, zu verreisen. Etwa 58 Prozent der Bundesbürger, nämlich 54,1 Millionen, verreisten laut der von der Stiftung für Zukunftsfragen erstellten „Tourismusanalyse 2017“ für mindestens fünf Tage. Im Durchschnitt dauerte eine Urlaubsreise 13 Tage. 1200 Euro pro Person ließen sich die Reisenden den Jahreshaupturlaub kosten. Aufgrund der politischen Geschehnisse in den letzten Jahren ging der Trend bei den deutschen Urlaubern dazu, eher im europäischen Ausland oder im deutschsprachigen Raum Erholung zu suchen. 33 Prozent erholten sich innerhalb der deutschen Grenzen, neun Prozent urlaubten in Bayern, siebeneinhalb Prozent genossen die Reize Mecklenburg-Vorpommerns. Jeden siebten Deutschen zog es nach Spanien, danach folgten Italien und Österreich als beliebteste EU-Urlaubsländer. Daneben reisten 13,1 Prozent in ferne Länder wie China, die Karibik, Sri Lanka oder die Malediven. Die Prognosen für 2018 sehen ähnlich aus mit Aussichten auf leichte Zuwächse.

Was muss ich beim Kauf beachten?

Lage und Erreichbarkeit sind Trumpf

Gerade für Ferienimmobilien gilt es, die Lage unter die Lupe zu nehmen. Unverbaubar schöne Aussicht, Strandnähe, Natur und attraktive Freizeitangebote im Umfeld machen nicht alles aus. Sie sollten sich auch fragen, wie gut die Verkehrsanbindung ist und ob Sie eine Immobilie, die recht weit von Ihrem Wohnort gelegen ist, auch aufwandsarm pflegen und verwalten können. Das gilt insbesondere dann, wenn Sie die Immobilie nicht nur zur Eigennutzung, sondern auch zur Fremdvermietung anschaffen möchten. Wenn Sie nicht vorhaben, Ihren Geldbeutel durch Fremdvermietung finanziell zu entlasten, müssen nur Sie selbst in die Lage verliebt sein, und sei das Häuschen nur über einen stundenlangen Fußmarsch durch abgelegene Bergtäler erreichbar. Für eine gute Auslastung mit Fremdnutzern ist jedoch eine attraktive Strandlage in einer bekannten Urlaubsregion oder Skipistennähe sowie gut ausgebaute Verkehrswege ein Muss. Natürlich wird sich das im Kaufpreis bemerkbar machen, allerdings auch in der Auslastung und den ansetzbaren Mietpreisen.

Wenn Sie vorhaben, die Ferienimmobilie als Alterswohnsitz zu erwerben, sollten Sie beim Kauf bedenken, dass ein per Holzofen beheiztes Blockhaus in Norwegen oder ein am Ballermann in Mallorca gelegenes Appartement den Fähigkeiten und Bedürfnissen im Seniorenalter vielleicht nicht gerecht wird.

Wollen Sie nur ein Grundstück erwerben, um Ihr Traumhäuschen darauf zu bauen, beachten Sie die örtlichen Küstenschutzzonen, eventuell vorhandenes Wegerecht, Bebauungsgrenzen oder Erbrecht. Bauen Sie hier, oder erwerben Sie in gutem Glauben eine dort illegal gebaute Immobilie, droht Ihnen der staatliche Abriss, teils ohne Vorwarnung.