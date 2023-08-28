Evergrande: Dramatischer Kurseinbruch um 87 Prozent

Immerhin: einen Zwangsrückzug von der Börse Hongkong konnte Evergrande noch abwenden, u.a. durch die Veröffentlichung ausstehender Finanzberichte. Außerdem hat das Immobilienunternehmen nach eigenen Angaben den Verlust im ersten Halbjahr 2023 auf 4,2 Mrd. Euro halbiert. Gleichzeitig habe der Projektentwickler den Umsatz um 44 Prozent auf 16,3 Mrd. Euro gesteigert. Wie es weitergeht sei abhängig von einer Verlängerung von Rückzahlungsfristen sowie einer erfolgreichen Umschuldung der Auslandsverbindlichkeiten. Über Letzteres sollen im September Gerichte in Hongkong und auf den Cayman Islands ein Urteil fällen. Allerdings bezweifeln Experten, dass Evergrande nur durch den Verkauf von Wohnungen seine Schulden begleichen kann.