EU-Kommission plant Renovierungspass für Gebäude

Neben dem Energieausweis sollen Hausbesitzer auch einen Renovierungspass vorzeigen. Dies schlug die EU-Kommission am 15. Dezember in einem umfangreichen Gesetzespaket vor. Im Renovierungspass stehen sollen Angaben zu erforderlichen Sanierungen, welche am Gebäude vorgenommen werden müssen. So soll die Energieeffizienz der Gebäude erhöht und zukünftig die gesetzten Klimaziele erreicht sowie die Treibhausgasemissionen gesenkt werden. Laut der EU-Kommission seien Gebäude, die besonders viel Energie verbrauchen, bis 2030 klimafreundlichen zu machen, da sie für 40 Prozent des Energieverbrauchs in der gesamten EU verantwortlich seien.