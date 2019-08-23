Erhöhte Grundsteuer sorgt für sinkende Immobilienpreise

Sie wohnen? Dann trifft Sie auch die Grundsteuer B, da Sie sie sowohl als Besitzer einer Immobilie als auch, über den Umweg der Mietnebenkosten, als Mieter berappen müssen. Da ihr also praktisch nicht auszuweichen ist, gehört sie zu den Basis-Einnahmequellen der Gemeinden. 2018 machte die Grundsteuer 14 Milliarden Euro aus. Dabei bezieht sich die Grundsteuer A auf Landwirtschaftsflächen, alles andere wird unter Grundsteuer B veranlagt. Als Berechnungsgrundlage für die Grundsteuer B dienen die Einheitswerte. Dafür werden im Osten die Grundstückswerte um 1935 und im Westen die Werte von 1964 herangezogen. Nun kommt die Steuermesszahl ins Spiel, mit der der Einheitswert mulitipliziert wird. Diese Steuermesszahl ist zwar bundesweit gleich, unterscheidet sich aber nach Grundstücksart. Das Ganze wird noch einmal mit dem in der jeweiligen Gemeinde üblichen Hebesatz multipliziert und plötzlich kommen sehr unterschiedliche Belastungen auf die Bürger zu.