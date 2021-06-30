Enteignungen: Berliner Volksentscheid voraussichtlich im Herbst

Rund 240.000 Hautpstadt-Wohnungen sollen nach den Vorstellungen der Bürgerinitiative in den Besitz einer Anstalt des öffentlichen Rechts überführt und gemeinwohlorientiert verwaltet werden. Das erklärte Ziel ist es, damit einen Beitrag zu leisten, um den weiteren Anstieg der Mieten in Berlin zu stoppen. Für einen Volksentscheid werden nur 175.000 gültige Unterschriften benötigt. Die Landeswahlleiterin sieht daher das erforderliche Quorum erreicht. Damit dürfen die Berlinerinnen und Berliner nun voraussichtlich am 26. September über die Enteignung großer Immobilienunternehmen abstimmen. CDU, SPD und FDP haben sich bereits klar gegen die Pläne ausgesprochen.