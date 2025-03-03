Emotion trifft Sicherheit! Eine Expertin zur Zukunft des Immobilienmarktes

Immobilien: Vor wenigen Jahren waren sie noch als »Betongold« bekannt, doch steigende Zinsen, veränderte Finanzierungsbedingungen und ein sich wandelndes Käuferverhalten haben in den letzten Jahren für Verunsicherung gesorgt. Ist der Sektor womöglich an einem Wendepunkt angelangt? Elaine Tumuscheit kennt den Markt sowohl als Maklerin als auch als Investorin –sie weiß, worauf es ankommt, will man sich in der Branche behaupten. Mit uns hat sie über aktuelle Chancen, aussichtsreiche Strategien und die Relevanz von Emotionen gesprochen.

Frau Tumuscheit, Sie kennen den Immobiliensektor sowohl als Maklerin als auch als Investorin. Wie schätzen Sie die derzeitige Situation auf dem Markt ein – wer kauft heute Immobilien und warum?

Der Immobilienmarkt bleibt trotz einiger Schwankungen eine der stabilsten Anlageformen. Aktuell sehen wir zwei Käufergruppen besonders aktiv: Zum einen private Käufer, die Immobilien zur Eigennutzung erwerben. Gerade Familien oder Paare suchen in attraktiven Regionen wie Werder und Potsdam ein Zuhause, das ihren Lebensstil und ihre Lebensqualität verbessert. Zum anderen gibt es Investoren, die Immobilien als Kapitalanlage nutzen, um langfristig Vermögen aufzubauen.

Die Nachfrage in Städten mit hoher Lebensqualität und gutem wirtschaftlichem Umfeld – wie Werder, Potsdam und Berlin – bleibt hoch. Der jüngste Rückgang der Bauzinsen macht den Kauf wieder attraktiver, sowohl für Eigennutzer als auch für Kapitalanleger. Diese Region verbindet hervorragende Infrastruktur mit der Nähe zur Natur und einer wachsenden Nachfrage nach Wohnraum.

Sie sagen selbst von sich, dass Sie Immobilien lieben. Aber was hat Sie dazu bewogen, in die Immobilienbranche einzusteigen – gab es einen konkreten Anlass?

Meine Liebe zu Immobilien begann schon früh: Ich habe mich immer für Architektur, Einrichtung und die Geschichten hinter den Häusern interessiert. Der konkrete Anlass, in die Branche einzusteigen, war mein Wunsch, nicht nur Wohnräume zu vermitteln, sondern Menschen dabei zu helfen, einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen oder ihre finanzielle Freiheit zu sichern. Immobilien verbinden für mich Emotionen und wirtschaftliches Potenzial – eine Kombination, die mich täglich begeistert. Schon alleine die Möglichkeiten in Deutschland, mit Immobilien Steuern zu sparen, haben mich fasziniert.

Ein weiterer Grund, warum mich Immobilien so faszinieren, ist meine tägliche Inspiration: Ich liebe es, bei meiner Joggingrunde mit meinem Hund auf der Insel Werder die wunderschönen Häuser anzuschauen. Das verbindet für mich die Natur, die Schönheit der Region und die Freude an meinem Beruf auf ganz besondere Weise.

Inwiefern hat sich der Einstieg in den Immobilienmarkt seit Ihren Anfängen verändert und wie beurteilen Sie diese Entwicklung?

Der Immobilienmarkt hat sich in den letzten Jahren stark verändert, vor allem durch die Digitalisierung. Als ich begann, waren persönliche Kontakte und klassische Inserate in Portalen entscheidend. Heute ermöglichen uns digitale Tools und soziale Medien wie Instagram, Immobilien und Zielgruppen viel besser zusammenzubringen. Diese Entwicklung begrüße ich, da sie den Markt transparenter macht und uns Maklern erlaubt, innovativer und individueller zu arbeiten. Der Einstieg ist heute nicht schwieriger, aber er erfordert mehr Wissen und eine klare Strategie.

Welche Voraussetzungen braucht es, dass eine Immobilieninvestition erfolgreich sein kann?

Erfolg bei Immobilieninvestitionen basiert auf einer Mischung aus Strategie und klaren Voraussetzungen. Je nach Immobilie und Strategie ist Eigenkapital oft hilfreich, aber nicht immer zwingend notwendig. Wichtig ist, dass die Finanzierung solide aufgestellt ist. Dabei sollten negative Schufa-Einträge vermieden werden, um die Bonität nicht zu gefährden. Als Angestellter mit einem monatlichen Einkommen ab 2.500 Euro hat man in der Regel gute Voraussetzungen, um erfolgreich in Immobilien zu investieren.

Zusätzlich sind Wissen und Planung entscheidend: Die Lage der Immobilie, der Zustand und das Potenzial für Wertsteigerungen müssen sorgfältig geprüft werden. Geduld und die richtige Strategie sind ebenfalls Schlüssel zum Erfolg. Wer diese Voraussetzungen erfüllt, kann Immobilien als lohnende Kapitalanlage nutzen.

An welchen Kriterien können sich potenzielle Anleger orientieren, um den für Sie passenden Makler zu finden und ihre Ziele zu erreichen?

Ein guter Makler ist jemand, der nicht nur fachlich überzeugt, sondern auch versteht, was der Kunde wirklich braucht. Transparenz, fundiertes Wissen und eine moderne Herangehensweise sind entscheidend. Klassische Strategien wie das bloße Veröffentlichen von Anzeigen in Portalen reichen heute nicht mehr aus. Makler müssen aktiv auf die Zielgruppe zugehen – so wie wir stark bei Instagram präsent sind. Hier erreichen wir gezielt potenzielle Käufer und schaffen gleichzeitig Transparenz und Vertrauen durch authentische Einblicke in unsere Arbeit. Ein guter Makler begleitet Kunden mit Engagement und individuellen Lösungen – das macht den Unterschied.

Das neue Jahr steht bereits in den Startlöchern. Gibt es Vorbereitungen, die Investoren jetzt treffen können, um 2025 optimistisch entgegenblicken zu können? Welche Ziele haben Sie sich persönlich gesetzt?

2025 bietet spannende Chancen für Investoren, gerade in Wachstumsregionen wie Werder, Potsdam und Berlin. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um sich auf das neue Jahr vorzubereiten: Dazu gehören eine gründliche Marktanalyse, das Prüfen von Finanzierungsmöglichkeiten und das Sondieren von Objekten, die sich als Kapitalanlage eignen.

Persönlich habe ich mir vorgenommen, noch mehr Menschen den Zugang zur Immobilienwelt zu erleichtern. Deshalb habe ich gemeinsam mit Paul Müller von Immocashflow unser Unternehmen – die »Vermögensritter« – gegründet. Wir helfen Kunden, die in Immobilien investieren wollen, aber keine Zeit haben, sich mit den Details auseinanderzusetzen. Wir ermöglichen es ihnen, Immobilien als Kapitalanlage zu erwerben, langfristig zu investieren, Vermögen aufzubauen und Steuern zu sparen.

Unsere Gesprächspartnerin: Elaine Tumuscheit ist Gründerin und Geschäftsführerin des Unternehmens »Vermögensritter«. Zudem ist sie als Immobilienexpertin für Werder (Havel) und Potsdam bekannt.