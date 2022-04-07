Ein Hauch von Dubai am deutschen Immobilienmarkt

In eine Immobilie zu investieren oder sie gar für den Eigengebrauch zu nutzen, ist niemals nur eine rationale Entscheidung, die auf Zahlen beruht. Auch diesem Umstand trägt die System Immobilie GmbH mit ihren neuen Konzepten Rechnung. Wer in den nächsten Jahrzehnten solide Renditen als Kleinanleger mit Immobilien verdienen will, tut gut daran, das Maximum aus seinem Geld herauszuholen – mit einem maximalen Anteil an Fremdkapital. Das geht, nach Ansicht von Mitsch, mit klug konzipierten Neubauprojekten, die langfristig den Wert nicht nur erhalten, sondern ihn sogar noch steigern, dabei staatliche Förderungen nutzen und so gut wie keine Zusatzinvestitionen benötigen: »Wenn die Substanz so beschaffen ist, dass sie die nächsten Jahrzehnte problemlos überstehen kann, dann hat der Kleinanleger weniger Aufwand und Kosten für Renovierungen zu befürchten und dadurch viele Jahre Freude an seinem Immobilieninvestment.«