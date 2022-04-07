Ein Hauch von Dubai am deutschen Immobilienmarkt

Mit dem Engagement des Unternehmers Benjamin Mitsch hat sich die System Immobilie GmbH nicht nur die Dienste eines Mannes mit viel Erfahrung in der Entwicklung von Immobilien gesichert, sondern mit dieser Kooperation auch dafür gesorgt, dass das Thema Immobilie als Altersvorsorge für den Otto-Normalverbraucher wieder interessant wird.
Die System Immobilie GmbH möchte ein Ausrufezeichen setzen und dem deutschen Immobilienmarkt mit innovativen Konzepten und Projekten neuen Glanz verleihen. Ein Aspekt betrifft hier den Anleger, der sich mit lediglich 200 Euro Zuzahlung pro Monat an Neubauprojekten beteiligen kann, welche in weiterer Folge eine nachhaltige Rendite abwerfen, da einerseits der Renovierungsaufwand weitaus geringer ausfällt über den gesamten Investitionszeitraum und andererseits Förderungen genutzt werden können, um zusätzliche Rendite zu erwirtschaften. Für einen langfristigen Investitionserfolg ist natürlich auch das Mieterklientel verantwortlich, welches bei Neubauten völlig anders aussieht als bei anderen Immobilien.
Das Konzept der System Immobilie GmbH zielt, unter der Federführung von Benjamin Mitsch, darauf ab, die Vorteile klassischer Immobilienanlage mit der Sicherheit höchster Wertstabilität zu vereinen. Das Ziel von Mitsch und seinem Team ist dabei klar: Kleinanlegern den Zugang zu profitablen Immobilienprojekten zu ebnen und dabei den eigenen Kundenstamm zu vergrößern. Denn aus zufriedenen Investoren können in weiterer Folge auch zufriedene Immobilienkäufer werden, die die erworbene Immobilie selbst nutzen möchten. Die Eigennutzung stellt die zweite Säule der Immobilienfirma dar.
Die neue Strategie ist angelehnt an den Luxus der Immobilien in Dubai. Da Mitsch in Dubai ebenfalls mit der Vermarktung seiner eigenen Immobilien im Luxussegment tätig ist, erlebt er hautnah, welche Bedürfnisse Immobilienbesitzer haben, und überträgt diese modernen Konzepte auf den deutschen Immobilienmarkt. »Es geht darum, eine Wohlfühlatmosphäre zu schaffen. Die letzten beiden Jahre, aber auch die Jahre davor, haben gezeigt, wie wichtig es ist, sich in den eigenen vier Wänden wohlzufühlen«, so der Unternehmer. Dafür wird, von Seiten der System Immobilie GmbH, sowohl in die technische Ausstattung des Gebäudes, aber auch in die Ausstattung der Immobilie selbst investiert.
Durch die luxuriösen Ausstattungen ihrer zukünftigen Objekte will sich das Unternehmen von der Konkurrenz abheben: »Die Immobilie soll mehr als nur eine Wohnung sein. Sie soll ein idyllischer Rückzugsort sein, in dem der neue Eigentümer sich wie im Urlaub fühlen kann und sich nach seinem stressigen Alltag entspannen kann«, skizziert Mitsch seine Vision. Eine Entspannung, die von keiner Sorge getrübt werden darf: Deshalb gibt es lediglich einen Ansprechpartner, der sich um alle Wünsche und deren Umsetzung kümmert. Das spart nicht nur Zeit, sondern am Ende auch Geld. Selbst die Hausverwaltung für die Besitzer übernimmt das Unternehmen.
Vertriebsexperte Mitsch hat durch seine jahrelange Erfahrung im Immobiliensektor nicht nur ein renommiertes Netzwerk an der Hand, welches er nun der System Immobilie GmbH exklusiv zur Verfügung stellt, sondern hat er auch ein Gespür dafür, wonach der Markt verlangt: »In den vergangenen Jahrzehnten war es von Vorteil, möglichst günstige und daher nicht wirklich hochwertige Immobilien zu kaufen und zu vermieten, selbst wenn sie schon etwas älter und daher sanierungsbedürftig waren. Diese werden noch immer gesucht, sind aber äußerst rar geworden. Gleichzeitig sind viele Investoren bereit, mehr Geld für mehr Qualität in die Hand zu nehmen. Daher stellt ein Neubau eine interessante Alternative dar. Genau diesen Engpass versuchen wir mit unseren innovativen Konzepten zu beseitigen und dabei die Renditeerwartung unserer Kunden nicht zu vernachlässigen.«
In eine Immobilie zu investieren oder sie gar für den Eigengebrauch zu nutzen, ist niemals nur eine rationale Entscheidung, die auf Zahlen beruht. Auch diesem Umstand trägt die System Immobilie GmbH mit ihren neuen Konzepten Rechnung. Wer in den nächsten Jahrzehnten solide Renditen als Kleinanleger mit Immobilien verdienen will, tut gut daran, das Maximum aus seinem Geld herauszuholen – mit einem maximalen Anteil an Fremdkapital. Das geht, nach Ansicht von Mitsch, mit klug konzipierten Neubauprojekten, die langfristig den Wert nicht nur erhalten, sondern ihn sogar noch steigern, dabei staatliche Förderungen nutzen und so gut wie keine Zusatzinvestitionen benötigen: »Wenn die Substanz so beschaffen ist, dass sie die nächsten Jahrzehnte problemlos überstehen kann, dann hat der Kleinanleger weniger Aufwand und Kosten für Renovierungen zu befürchten und dadurch viele Jahre Freude an seinem Immobilieninvestment.«