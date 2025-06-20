Eigentum wird attraktiver: Kaufen lohnt sich in A-Städten

In Deutschlands Top-Metropolen verschiebt sich die Finanzierungsbelastung zugunsten von Käufern, das zeigt eine Analyse der aktuellen Preisentwicklung der Experten von »von Poll Immobilien«. Die Kluft zwischen Einkommen und Wohnkosten wächst demnach – doch nicht überall gleich. Während Mieter in vielen deutschen Großstädten immer höhere Anteile ihres Nettoeinkommens aufwenden müssen, bietet der Immobilienmarkt für Kaufinteressenten überraschende Entlastung. Die Studie zeigt: In den acht A-Städten Berlin, München, Hamburg, Frankfurt, Köln, Düsseldorf, Stuttgart und Leipzig hat sich das Verhältnis von Kaufpreisen zu Einkommen seit 2020 deutlich verbessert – während die Mietbelastung teils drastisch stieg.