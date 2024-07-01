Digitale Immobilien: Die Revolution des Immobilienmarktes

Ein weiterer großer Vorteil der Tokenisierung ist die erhöhte Liquidität des Immobilienmarktes. Traditionell sind Immobilieninvestitionen relativ illiquide, da es lange dauern kann, eine Immobilie zu verkaufen und das Kapital wieder verfügbar zu machen. Mit der Tokenisierung können diese digitalen Tokens jedoch auf sekundären Märkten gehandelt werden. Das bedeutet, dass Investoren ihre Anteile schnell und einfach verkaufen können, was ihnen mehr Flexibilität und einen leichteren Zugang zu Kapital bietet. Diese erhöhte Liquidität und Flexibilität machen die Tokenisierung von Immobilien zu einer attraktiven Option für eine Vielzahl von Investoren.