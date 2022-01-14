Die vermietete Eigentumswohnung – Vermögensaufbau effektiv gestalten

Unsere deutsche Rentenversicherung funktioniert in der Weise, dass junge Arbeitnehmer in die Rentenkasse einzahlen und davon die Renten der älteren Menschen gezahlt werden. Dieses Gleichgewicht verlagert sich jedoch in den nächsten Jahren immer mehr hin zu einem Ungleichgewicht. Es wird dann immer mehr ältere als jüngere Menschen geben. Unser Rentensystem wird also nicht kollabieren, es ist bereits kollabiert. Und das ist auch nicht mehr zu ändern, denn die vielen jungen Menschen, die es zusätzlich benötigt, um die Renten der älteren zukünftig zahlen zu können, sind schlichtweg nicht geboren worden.