Der Immobilienmarkt erfordert Analyse und Weitblick

Das Geschäft mit Immobilien ist ein anderes als noch vor zwei Jahren. Die Zinsen sind gestiegen und die Baukosten explodiert. Neubauprojekte liegen deshalb nun nicht mehr im Fokus von Investoren und Anlegern. Bestandsimmobilien bieten jedoch noch Potenzial, zumindest für einen Teil der Käuferschaft. Die Immobilienexperten Christian Molitor und Tolunay Talas erklären in unserem Interview, wie sich das Käuferverhalten verändert hat und welche Strategien helfen, sich die aktuelle Situation zunutze zu machen, um sich eine gute Rendite zu sichern.