Dennis Roloff: Der Deal-Maker

Es gab etwas, das Roloff immer schon begeisterte: „Ich liebe schöne Gebäude. Insbesondere klassische Bauten mit Jugendstil-Elementen haben es mir angetan.“ Nachdem der studierte Immobilien-Ökonom in einem renommierten Freiburger Bauunternehmen Erfahrungen gesammelt hatte, sollte seine eigene Investoren-Karriere starten. Beginnen wollte er damit in seiner Heimat Bückeburg. Sein Plan, mit dem er zur hiesigen Bank ging, war simpel: Er hatte ein Objekt gefunden, das für 250.000 Euro zu haben war. Weitere 300.000 Euro wollte der junge Investor in die Sanierung stecken. Die Summe, die er benötigte, waren somit 550.000 Euro. 100.000 brachte er als Sicherheit mit, die er als Abfindung beim VfL und seinem Arbeitgeber VW bekam. Seinen Berechnungen nach würde das Gebäude damit einen Marktwert von 750.000 Euro erzielen. Doch auf seinen ehrgeizigen Plan reagierte der Banker ungläubig. Auch wenn Roloffs Konzept keineswegs ungewöhnlich war. Investoren überall auf der Welt haben auf diese Weise einen wertvollen Immobilienbestand geschaffen und auch die Universitäten lehren diese Art der Wertsteigerung. Dennoch wollte sich der Banker nicht so recht überzeugen lassen.