»Den Wohnungsbauunternehmen springen reihenweise die Kunden ab«

Für einige Unternehmen wird das schwache Neugeschäft gefährlich. 11,1 Prozent der Teilnehmenden melden Finanzierungsschwierigkeiten, nach 9,9 Prozent im Oktober. Dabei notiert das Geschäftsklima mit außerordentlich schwachen -54,6 Punkten auf dem niedrigsten Stand seit Beginn der Erhebung 1991. Das war nochmals eine geringfügige Verschlechterung gegenüber den beiden ähnlich schwachen Vormonaten. »Die Stimmung unter den befragten Betrieben bleibt eisig«, kommentiert Wohlrabe. Besserung sei im Moment nicht in Sicht. Die aktuellen Meldungen zur Haushaltskrise dürften dabei noch keinen wesentlichen Einfluss auf die Befragungsergebnisse gehabt haben, der Großteil der Antworten ging in der ersten Novemberhälfte ein. Damit ist auch noch nicht abzulesen, wie sich die Insolvenz der Signa-Holding auf die Stimmung auswirkt.