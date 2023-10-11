Country Garden: Zahlungsausfall droht

Nach Evergrande und Sunac China Holdings ist auch ein weiterer chinesischer Immobilienkonzern in eine Schieflage geraten: Country Garden erklärte unlängst , dass Zahlungsaufforderungen aus dem Ausland möglicherweise nicht nachgekommen werden könnte. Auch gegenüber der Hongkonger Börse kündigte der Immobilienentwickler an, dass er wohl nicht alle Offshore-Zahlungsverpflichtungen bei Fälligkeit oder innerhalb der entsprechenden Nachfristen« erfüllen könnte. Es werde mit den Gläubigern zusammengearbeitet, um eine »möglichst praktikable Lösung« zu finden, so das Unternehmen.