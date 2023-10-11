Country Garden: Zahlungsausfall droht

Nach Evergrande und Sunac China Holdings ist auch ein weiterer chinesischer Immobilienkonzern in eine Schieflage geraten: Country Garden erklärte unlängst , dass Zahlungsaufforderungen aus dem Ausland möglicherweise nicht nachgekommen werden könnte. Auch gegenüber der Hongkonger Börse kündigte der Immobilienentwickler an, dass er wohl nicht alle Offshore-Zahlungsverpflichtungen bei Fälligkeit oder innerhalb der entsprechenden Nachfristen« erfüllen könnte. Es werde mit den Gläubigern zusammengearbeitet, um eine »möglichst praktikable Lösung« zu finden, so das Unternehmen.
Es ist nicht das erste Mal in letzter Zeit, dass der Immobilienriese in finanzielle Schwierigkeiten geraten ist: Im September konnte ein Zahlungsausfall gerade noch abgewendet werden indem es Zinsen in Höhe von umgerechnet 21, 3 Millionen Euro bezahlte. Um die derzeitigen Verpflichtungen zu begleichen, bleiben Country Garden nach eigener Aussage noch etwa 30 Tage.
Country Garden ist eines der größten Unternehmen weltweit und eines der wichtigsten Immobilienfirmen Chinas. Nun ist der Konzern zusammen mit seinem Konkurrenten Evergrande in den Fokus einer sich anbahnenden Immobilienkrise gerückt. Laut »Business Insider« sind die Auswirkungen, die aus einer Zahlungsunfähigkeit resultieren könnten, derzeit nur schwer zu überblicken.
AS