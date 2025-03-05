Büroimmobilien werden zu Ladenhütern

Mehrere Faktoren tragen zum Anstieg des Leerstands bei. Zum einen werden derzeit zahlreiche Bauprojekte fertiggestellt, die bereits vor Jahren initiiert wurden – trotz der Insolvenzwelle unter Investoren und Projektentwicklern, heißt es in einem Bericht auf der Onlineplattform der »WirtschaftsWoche«. So kamen 2024 in den sieben größten deutschen Bürostandorten, den sogenannten A-Städten, rund 1,2 Millionen Quadratmeter neue Büroflächen auf den Markt. In den vergangenen zehn Jahren lag der Durchschnitt der jährlichen Neubauten bei nur einer Million Quadratmetern.