BGH: Verkäufer müssen über anstehende Sanierungskosten bei Immobilien aufklären

Verkäufer müssen den Käufer bei dem Verkauf von Immobilien über anstehende Sanierungskosten aufklären – das hat der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe am Freitag entschieden. Nur in Einzelfällen sei dies nicht möglich, sagte die Vorsitzende Richterin des fünften Zivilsenats laut eines Berichtes auf der Online-Plattform des »Handelsblatt«. Dabei komme es unter anderem darauf an, welche Vereinbarungen es zur Nutzung des Datenraums gab und wie wichtig die Information ist, um die es geht. (Az. V ZR 77/22).