Bergfürst: Anleger können in Portfolio aus 13 Handelsimmobilien investieren

Gerade fiel der Startschuss für unsere neueste Emission „Selektion Einzelhandel“. Zum ersten Mal können Privatanleger via Crowdinvesting in das Segment „Handelsimmobilien“ investieren.
Das bestehende Portfolio beinhaltet 13 Handelsimmobilien. Jede Liegenschaft verfügt über mindestens einen Ankermieter mit erstklassiger Bonität, darunter REWE, Lidl, KiK, ROLLER und Netto.
Emissionsvolumen: 2.5 Mio. EUR
Verzinsung: 5,7 % p.a. (halbjährlich zahlbar)
Laufzeit: 5 Jahre
BERGFÜRST ist eine Crowdinvesting-Plattform, auf der sich Privatinvestoren kostenfrei an Immobilien beteiligen und ihre Investments auf dem Sekundärmarkt handeln können. Wie bei Banken gelernt, übernimmt BERGFÜRST zudem als einzige Crowdinvesting-Plattform die Zins- und Steuerabrechnung für seine Investoren. Aktuell verfügt die Plattform über mehr als 13.000 Anleger.