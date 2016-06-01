Bergfürst: Anleger können in Portfolio aus 13 Handelsimmobilien investieren

BERGFÜRST ist eine Crowdinvesting-Plattform, auf der sich Privatinvestoren kostenfrei an Immobilien beteiligen und ihre Investments auf dem Sekundärmarkt handeln können. Wie bei Banken gelernt, übernimmt BERGFÜRST zudem als einzige Crowdinvesting-Plattform die Zins- und Steuerabrechnung für seine Investoren. Aktuell verfügt die Plattform über mehr als 13.000 Anleger.