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Bergfürst: Anleger können in Portfolio aus 13 Handelsimmobilien investieren

2 Min.

Von 
01.06.2016
©Aus dem Portfolio: Objekt in Weiden

Gerade fiel der Startschuss für unsere neueste Emission „Selektion Einzelhandel“. Zum ersten Mal können Privatanleger via Crowdinvesting in das Segment „Handelsimmobilien“ investieren.

Das bestehende Portfolio beinhaltet 13 Handelsimmobilien. Jede Liegenschaft verfügt über mindestens einen Ankermieter mit erstklassiger Bonität, darunter REWE, Lidl, KiK, ROLLER und Netto.

Dr. Guido Sandler von BERGFÜRST: „Wir freuen uns sehr, dass wir unseren Investoren die interessante Anlage-Kategorie „Handelsimmobilien“ offerieren können! Unsere ‚Selektion Einzelhandel’ enthält namhafte Einzelhandels-Mieter und hat die Diversifikation bereits eingebaut, sowohl was die Regionen als auch was die vertikalen Branchen im Handel angeht – von Lebensmittel über Textil bis Möbel.“
Ralph Bullinger
Das Portfolio: 13 Handelsimmobilien mit namhaften Mietern wie REWE, Lidl, ROLLER oder Netto

Emissionsvolumen: 2.5 Mio. EUR

Verzinsung: 5,7 % p.a. (halbjährlich zahlbar)

Laufzeit: 5 Jahre

Alle Infos zur Immobilien-Emission: www.bergfuerst.com/selektion-einzelhandel
Gesetzlicher Hinweis gemäß § 12 Abs. 2 VermAnlG:
Der Erwerb dieser Vermögensanlagen ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen.
Über BERGFÜRST

BERGFÜRST ist eine Crowdinvesting-Plattform, auf der sich Privatinvestoren kostenfrei an Immobilien beteiligen und ihre Investments auf dem Sekundärmarkt handeln können. Wie bei Banken gelernt, übernimmt BERGFÜRST zudem als einzige Crowdinvesting-Plattform die Zins- und Steuerabrechnung für seine Investoren. Aktuell verfügt die Plattform über mehr als 13.000 Anleger.

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