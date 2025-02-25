Baubranche fordert milliardenschweres Bauprogramm

© Tag der Bauindustrie 2022 Berlin, 19.05.2022, Peter Huebner der Praesident des Hauptverband der Deutschen Bauindustrie bei seiner Rede zur Eroeffnung des Tag der Bauindustrie 2022 im Haus der Kulturen der Welt an der Spree Berlin Berlin Deutschland *** Day of the construction industry 2022 Berlin, 19 05 2022, Peter Huebner the president of the main association of the German construction industry during his speech at the opening of the Day of the construction industry 2022 in the House of Cultures of the World at the Spree Berlin Berlin Germany