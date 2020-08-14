André Kraft: Der mit dem Risiko tanzt

2015 erlangt er den Titel „Fachwirt für Versicherungen und Finanzen“, absolviert unter anderem eine Weiterbildung zum Generationenberater (Vollmachten) und kann seit kurzem eine TÜV-Zertifizierung (nach ISO 31000) als RisikoManager vorweisen. „Lebenslanges Lernen war mir immer wichtig. Man muss aber auch zusehen, dass man sich die Voraussetzungen schafft, um lernen zu können.“ Das habe er von seinem Vater gelernt, der als Tischler hochwertige Küchen erstellt, und er habe gesehen, wie gering die Spielräume für Fehler seien, wenn man in einem Beruf Erfolg haben möchte. Ein „Höchstmaß an Genauigkeit, Struktur und sauberer Arbeitsweise“ ist unabdingbar, so Kraft.