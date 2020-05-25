Abkühlung auf dem Immobilienmarkt

Deutlich weniger Befürchtungen gibt es für den Sektor der Wohnimmobilien. Mietausfälle müssen auch hingenommen werden, denn den Mietern wurde ein Stundungsrecht eingeräumt, wenn eine Zahlungsunfähigkeit durch die Corona-Krise verursacht wurde. Auch dürfte die Nachfrage nach der privaten Wohnimmobilie zur Eigennutzung zurückgehen. Die Banken drücken ihre Skepsis mit steigenden Bauzinsen aus, ausgehend vom derzeitigen Niedrigzins. Auf der anderen Seite ist der Nachfrage-Überhang nach Miet- und Eigentumswohnungen im mittleren und unteren Preissegmenten unverändert hoch.