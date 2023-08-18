300 Milliarden Euro Schulden: Evergrande meldet Insolvenz in den USA an

Weiteres Beben in der Immobilienbranche: Der chinesische Konzern Evergrande kann seine Schulden in den USA nicht mehr bezahlen und hat deshalb Insolvenz angemeldet. Unter anderem die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, dass das Unternehmen am Donnerstag in Manhattan Gläubigerschutz nach Kapitel 15 beantragt hat. Nach Kapitel 15 des US-Insolvenzrechts können ausländische Unternehmen vor Klagen von amerikanischen Gläubigern geschützt werden, während sie in einem anderen Land umstrukturieren. Laut einem Bericht des »Spiegel« ist der Schuldenberg inzwischen auf 300 Milliarden Euro angewachsen, so hoch verschuldet war weltweit noch kein Immobilienunternehmen.