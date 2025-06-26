16 Millionen Wohnungen gehören Kleinvermietern

Die Mehrheit dieser Vermieter erzielt nur moderate Einkünfte: Im Jahr 2022 lagen die durchschnittlichen Nettomieteinnahmen – also nach Abzug von Betriebs- und Instandhaltungskosten – bei knapp 5.500 Euro. Im Jahr 2000 waren es noch rund 3.750 Euro, was einem Zuwachs von 53 Prozent entspricht. Die Entwicklung der letzten Jahre sei vor allem durch steigende Mietpreise, wachsende Wohnraumnachfrage und günstige Finanzierungsbedingungen in der lang anhaltenden Niedrigzinsphase beeinflusst worden. Zusätzlich hätten steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten, die wachsende Attraktivität von Wohnimmobilien als Kapitalanlage und ein gestiegenes Interesse an Immobilieneigentum zur Altersvorsorge die Position von privaten Vermietern gestärkt.