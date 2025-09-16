Fed-Tag: Realzinsen und Dollar drücken Gold auf Rekord – Implikationen für Sachwerte

Vor der heutigen Zinsentscheidung der US-Notenbank steht für Sachwerte vor allem der Mix aus fallenden Realzinsen und schwächerem Dollar im Fokus. Gold kletterte am Montag auf ein Rekordhoch von rund 3.680 US-Dollar je Feinunze, gestützt von nachgebenden US-Renditen und einem weicheren Greenback. »Eine 25-Basispunkte-Senkung gilt als nahezu sicher«, berichten Terminmärkte; ein größerer Schritt bleibt die Außenseiter-Variante.