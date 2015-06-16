Donald Trump im Interview: Erfolg, Immobilien, Europa

In der neuen Printausgabe des Sachwert Magazins (Ausgabe 3/2015, ab 18. Juni im Handel) spricht der US-Immobilien-Mogul Donald Trump mit Herausgeber Julien Backhaus über Erfolg, Familie, Immobilien sowie über Chancen und Herausforderungen von EU und USA.
Es ist nach vielen Jahren das erste deutsche Interview. „Der innere Wert (Sachwert) einer Anlage ist mir wichtig“, betonte Trump im Interview mit dem Sachwert Magazin.
Donald Trump gab am Dienstag, den 16. Juni in New York bekannt, für das Amt des Präsidenten der USA kandidieren zu wollen.
„Es ist tatsächlich reiner Zufall, dass das Interview mit Mr. Trump und die Veröffentlichung unseres neuen Heftes, dessen Cover Mr. Trump ziert, fast genau mit seiner Bekanntmachung zusammengefallen ist. Das Interview war schon seit einiger Zeit abgesprochen. Aber es freut uns natürlich sehr, dass wir gerade jetzt das einzige deutsche Interview bieten können“, freut sich Verleger Julien Backhaus in Hamburg. Er trat gerade zusammen mit Eva Herman auf einer Konferenz in der Hansestadt auf, als er von der Bekanntmachung Trumps erfuhr.
Bilder: Ismail Gök, Gage Skidmore