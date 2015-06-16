Donald Trump im Interview: Erfolg, Immobilien, Europa

„Es ist tatsächlich reiner Zufall, dass das Interview mit Mr. Trump und die Veröffentlichung unseres neuen Heftes, dessen Cover Mr. Trump ziert, fast genau mit seiner Bekanntmachung zusammengefallen ist. Das Interview war schon seit einiger Zeit abgesprochen. Aber es freut uns natürlich sehr, dass wir gerade jetzt das einzige deutsche Interview bieten können“, freut sich Verleger Julien Backhaus in Hamburg. Er trat gerade zusammen mit Eva Herman auf einer Konferenz in der Hansestadt auf, als er von der Bekanntmachung Trumps erfuhr.