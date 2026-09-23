934 Silbermünzen im Acker – was der Römer-Schatz wirklich wert ist

Er piepte weiter. Auch nachdem Oliver Riedl bereits 15 Silbermünzen aus einem Acker bei Wesseling südlich von Köln geholt hatte, meldete sein Metalldetektor weitere Funde. Riedl brach die Suche ab und rief die Archäologen. Was anschließend aus dem Boden kam, war kein verlorener Geldbeutel, sondern ein Vermögen: 934 römische Silberdenare, verborgen vor fast 1.900 Jahren.

934 Münzen und 3,1 Kilogramm Silber

Der Fund gilt nach Angaben des LVR-Amts für Bodendenkmalpflege als größter bislang in Deutschland entdeckter Münzhort aus der Zeit Kaiser Hadrians, der von 117 bis 138 nach Christus regierte. Weltweit zählt er nach Angaben des Landesarchäologen Erich Claßen zu den fünf größten bekannten Hortfunden dieser Epoche.

Zusammen wiegen die 934 Denare 3,1 Kilogramm. Die jüngste Münze wurde 124 oder 125 nach Christus geprägt. Archäologen gehen deshalb davon aus, dass das Geld im zweiten Viertel des zweiten Jahrhunderts vergraben wurde.

Der Schatz selbst dürfte allerdings schon wesentlich früher angesammelt worden sein. Der überwiegende Teil der Münzen stammt aus der Zeit der flavischen Kaiser zwischen 69 und 96 nach Christus.

Und eine Münze ist sehr viel älter.

Sie wurde bereits 148 vor Christus geprägt – zu einer Zeit, als Rom noch Republik war. Als der unbekannte Besitzer sie gemeinsam mit den anderen Denaren im Rheinland vergrub, war sie bereits mehr als 270 Jahre alt und trotzdem weiterhin gültiges Geld.

Was heute wie ein ungewöhnliches Sammlerstück wirkt, war damals offenbar schlicht noch Bestandteil des Geldumlaufs.

Ein Legionär hätte sechs Jahre sparen müssen

Was 934 Denare im zweiten Jahrhundert tatsächlich wert waren, lässt sich nicht seriös in heutige Euro umrechnen. Preise, Einkommen und Lebensbedingungen waren zu unterschiedlich.

Einen Anhaltspunkt liefert jedoch der Sold römischer Legionäre.

Ein einfacher Legionär erhielt damals nach Angaben des LVR etwa 300 Denare pro Jahr. Rund die Hälfte davon wurde für Lebensmittel und Ausrüstung einbehalten. Von seinem frei verfügbaren Einkommen hätte ein Soldat deshalb ungefähr sechs Jahre lang jeden einzelnen Denar zurücklegen müssen, um die Summe des Wesselinger Schatzes anzusparen.

Für seinen Besitzer war der Inhalt des Topfes also kein Kleingeld.

Wer dieses Vermögen besaß, wissen die Archäologen bislang nicht. Möglich sei, dass die Person auf einem der römischen Landgüter in der Umgebung lebte.

Die Region war damals Teil eines wichtigen römischen Wirtschafts- und Militärraums. Das heutige Köln entwickelte sich aus Colonia Claudia Ara Agrippinensium zu einer der bedeutendsten Städte nördlich der Alpen.

Der Topf war der Tresor

Bei der Bergung fanden die Archäologen nicht nur Münzen.

Im Erdblock lagen auch Überreste eines Keramikgefäßes und Spuren von Stroh. Vermutlich war der Topf damit ausgepolstert worden, bevor die Denare hineingelegt und vergraben wurden. Landwirtschaftliche Nutzung zerstörte das Gefäß später und verteilte die Münzen im Boden. Nach Angaben des LVR gelang es dennoch, den gesamten Hort zu bergen.

Warum jemand ein derart großes Vermögen in die Erde legte, lässt sich heute nicht mehr feststellen. Die naheliegendste Erklärung ist zugleich erstaunlich modern: Sicherheit.

Banken im heutigen Sinne gab es nicht. Bargeld und Edelmetalle mussten deshalb physisch geschützt werden. Wer keine Truhe hinter starken Mauern besaß oder seinem Umfeld nicht vertraute, konnte sein Vermögen verstecken.

Der Boden wurde zum Tresor. Dass der Besitzer niemals zurückkehrte, macht den Fund erst möglich. Landesarchäologe Claßen hält es beispielsweise für denkbar, dass er oder sie starb, bevor das Wissen über das Versteck weitergegeben werden konnte.

3,1 Kilogramm Silber sind heute noch kein Millionenschatz

Silber besitzt auch heute einen klar bestimmbaren Rohstoffwert. Am 23. September 2026 kostet ein Kilogramm Feinsilber am Spotmarkt rund 1.872 Euro. Würden die gesamten 3,1 Kilogramm des Fundes aus reinem Silber bestehen, entspräche das rechnerisch knapp 5.800 Euro. Tatsächlich bestanden römische Denare aus Silberlegierungen unterschiedlicher Zusammensetzung, sodass dies nur eine theoretische Obergrenze für den reinen Metallwert des Gesamtgewichts ist.

Als bloßer Silberklumpen wäre der Wesselinger Schatz also bemerkenswert, aber keineswegs spektakulär wertvoll.