»Emotional Yield« hoch, reale Gewinne niedrig – Studie relativiert Investment-Mythen

Finanziell fällt das Ergebnis deutlich nüchterner aus. Die tatsächlichen Wertsteigerungen bleiben oft hinter klassischen Anlageklassen zurück und sind zudem schwer prognostizierbar. Anders als bei Aktien oder Immobilien fehlen verlässliche Bewertungsmaßstäbe, während Marktpreise stark von Trends, Nachfrage und subjektiver Wahrnehmung abhängen.