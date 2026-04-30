Zum Inhalt springen
Gratis ePaper
Menü
Aus dem Magazin
Edelmetalle
Immobilien
Panorama
Rohstoffe
Gastbeiträge
Wissen
Newsletter
Raritäten
Alle Artikel:
»Emotional Yield« hoch, reale Gewinne niedrig – Studie relativiert Investment-Mythen
Von
Sachwert-Redaktion
30.04.2026
2 Min.
©
Bild: IMAGO / Funke Foto Services
Sotheby’s: Nachlass von Udo Jürgens übersteigt Schätzpreis
Von
Sachwert-Redaktion
31.01.2025
2 Min.
©
Bild: Depositphotos / Albo73
Erste Versicherung für Sneaker in Deutschland
Von
Sachwert-Redaktion
12.12.2024
1 Min.
Suchen
Aus dem Magazin
Edelmetalle
Immobilien
Panorama
Rohstoffe
Gastbeiträge
Wissen
Newsletter
SACHWERT Magazin
Top Service Qualität
30 Top Sachwert-Experten
SACHWERT Magazin lesen
SACHWERT Magazin ePaper
Bestellung Ausgaben
Nach oben