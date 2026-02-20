Leerstand trotz Wohnungsknappheit — ein wirtschaftliches Paradox: Für Eigentümer kann Nichtvermieten günstiger sein als Vermieten

In deutschen Großstädten herrscht akute Wohnungsknappheit, doch gleichzeitig stehen zahlreiche Wohnungen leer. Ein Grund dafür liegt laut Berichten aus der Immobilienbranche darin, dass Vermieten unter bestimmten Bedingungen wirtschaftlich unattraktiver sein kann als Leerstand. Eigentümer sehen sich mit steigenden Regulierungsvorschriften, Mietpreisbremsen, Modernisierungspflichten und rechtlichen Risiken konfrontiert, die den finanziellen Nutzen einer Vermietung erheblich reduzieren können.