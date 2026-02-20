Leerstand trotz Wohnungsknappheit — ein wirtschaftliches Paradox: Für Eigentümer kann Nichtvermieten günstiger sein als Vermieten

In deutschen Großstädten herrscht akute Wohnungsknappheit, doch gleichzeitig stehen zahlreiche Wohnungen leer. Ein Grund dafür liegt laut Berichten aus der Immobilienbranche darin, dass Vermieten unter bestimmten Bedingungen wirtschaftlich unattraktiver sein kann als Leerstand. Eigentümer sehen sich mit steigenden Regulierungsvorschriften, Mietpreisbremsen, Modernisierungspflichten und rechtlichen Risiken konfrontiert, die den finanziellen Nutzen einer Vermietung erheblich reduzieren können.
Besonders kritisch sind langfristige Verpflichtungen. Mietverträge können über Jahrzehnte laufen, während Kosten für Instandhaltung, energetische Sanierung oder mögliche Rechtsstreitigkeiten schwer kalkulierbar sind. Hinzu kommen Risiken durch Mietausfälle oder problematische Mietverhältnisse, die sich rechtlich nur schwer auflösen lassen. Für manche Eigentümer erscheint es daher rational, Wohnungen vorübergehend nicht zu vermieten, etwa bis klarere politische Rahmenbedingungen bestehen.
Ein weiterer Faktor ist die Erwartung steigender Immobilienpreise oder Mieten. Leerstand kann als strategische Option dienen, um später zu besseren Konditionen zu vermieten oder zu verkaufen. Solche spekulativen Motive werden von Kritikern als Beitrag zur Wohnungskrise gesehen, während Eigentümer auf wirtschaftliche Zwänge verweisen.
Gleichzeitig zeigt der Immobilienmarkt starke regionale Unterschiede. Während in wachsenden Metropolen Wohnraum knapp ist, stehen in strukturschwächeren Regionen teilweise viele Wohnungen leer. Laut Zensus 2022 waren deutschlandweit rund 1,9 Millionen Wohnungen ungenutzt — etwa 4,3 Prozent des Bestands.
Politisch wächst daher der Druck, gegen spekulativen Leerstand vorzugehen. Einige Bundesländer diskutieren Abgaben, Genehmigungspflichten oder Bußgelder für ungenutzten Wohnraum, um diesen wieder auf den Markt zu bringen. Gleichzeitig warnen Eigentümerverbände vor Eingriffen in Eigentumsrechte und möglichen Investitionshemmnissen.
Insgesamt verdeutlicht die Situation ein grundlegendes Dilemma des Wohnungsmarkts: Hohe Nachfrage allein garantiert nicht automatisch ein größeres Angebot. Entscheidend sind die wirtschaftlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen, unter denen Vermieter handeln. Wenn diese als zu unsicher oder unattraktiv wahrgenommen werden, kann selbst in angespannten Märkten Wohnraum ungenutzt bleiben.
SK
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