Wohnen auf Zeit – Dimitri Mergel vermietet Fremdimmobilien unter

Es ist tatsächlich ein sehr einfacher Einstieg ohne großes Kapital aufzuwenden. So habe ich damals auch angefangen. Mit kaum Geld in der Tasche und einem Job mit lediglich 1.570€ Netto habe ich es innerhalb von 1,5 Jahren auf insgesamt 54 Einheiten geschafft. Im Schnitt liegt meine Ausbuchungsquote bei 92 %. Ja, selbst zu dieser schweren Zeit! Hürden gibt es dabei selbstverständlich viele. Zuerst ist das Rechtliche zu beachten. Darf man dieses Geschäftsmodell überhaupt in deiner Stadt verwenden? In vielen großen Städten, wie beispielsweise Köln, ist eine Untervermietung verboten. Ist es erlaubt, gibt es dann noch die Hausverwaltung, die Nachbarn, die es gegebenenfalls als störend empfinden und gegen dich rechtlich vorgehen wollen. Hier ist Fingerspitzengefühl unbedingt notwendig. Kommunikation ist das A und O.