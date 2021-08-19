Wie Immobilienmakler Akquise und Einkauf von Immobilien erfolgreich organisieren

Heinz Bosbach kann als erfahrener Unternehmer und Gründer der digitalen Unternehmensberatung BOSBACH Consulting GmbH auf eine 30-jährige Expertise im Immobilienbereich zurückblicken. Seine Erfahrung gibt der Unternehmer mit seinen bewährten Strategien weiter und erklärt, worauf es bei einer erfolgreichen Positionierung auf dem Immobilienmarkt ankommt.
»Angehende Makler müssen verstehen, dass die Hauptengpässe gelöst werden müssen«, sagt Heinz Bosbach über ein Problem, das ihm bei angehenden Maklern und Quereinsteigern in der Immobilienbranche immer wieder begegnet. Als Berg- und Talfahrt des Immobilienmaklers bezeichnet er daher ein Phänomen, das aus falschen Methoden und Verteilung der eigenen Kapazitäten häufig resultiert: Der Makler ergattert ein Objekt und kümmert sich um den aufwendigen Verkauf, wobei ihm für die Akquise neuer Objekte keine Zeit bleibt. Dies führe zu Fehlschlägen und Fehlkalkulationen, so Heinz Bosbach. Er geht mit seinem Coaching-Programm einen anderen Weg. »Das Ziel ist, ein Fließband oder eine gewisse Automatisierung aufzubauen.«
»Wenn mich keiner in meiner Region kennt, muss ich mich nicht wundern, wenn ich keine Aufträge bekomme«, stellt Heinz Bosbach klar. Ein Alleinstellungsmerkmal sei für mehr Sichtbarkeit notwendig. Dies sei aber kein toller Spruch oder eine besondere Eigenschaft der angebotenen Immobilie. »Das Alleinstellungsmerkmal bin ich selbst!«, so der Experte. Dazu gehöre die Sichtbarkeit nicht nur auf Online-Plattformen, sondern auch in den altbewährten Printmedien, durch die sich insbesondere ältere Menschen erreichen ließen. Ein harmonisches Gleichgewicht der Marktphasen durch erfolgreich abgestimmte Akquisestrategien schafft einen gleichmäßigen Fluss an Aufträgen, den es laut Bosbach zu erreichen gilt. »Der Idealzustand ist, dass der Makler es schafft, die Akquise, den Einkauf und den Verkauf so zu organisieren, dass es ohne seine eigene Mitarbeit funktioniert«, macht der erfahrene Unternehmensberater deutlich. »Der Makler muss mehr zum Unternehmer werden.«