Wie Immobilienmakler Akquise und Einkauf von Immobilien erfolgreich organisieren

»Wenn mich keiner in meiner Region kennt, muss ich mich nicht wundern, wenn ich keine Aufträge bekomme«, stellt Heinz Bosbach klar. Ein Alleinstellungsmerkmal sei für mehr Sichtbarkeit notwendig. Dies sei aber kein toller Spruch oder eine besondere Eigenschaft der angebotenen Immobilie. »Das Alleinstellungsmerkmal bin ich selbst!«, so der Experte. Dazu gehöre die Sichtbarkeit nicht nur auf Online-Plattformen, sondern auch in den altbewährten Printmedien, durch die sich insbesondere ältere Menschen erreichen ließen. Ein harmonisches Gleichgewicht der Marktphasen durch erfolgreich abgestimmte Akquisestrategien schafft einen gleichmäßigen Fluss an Aufträgen, den es laut Bosbach zu erreichen gilt. »Der Idealzustand ist, dass der Makler es schafft, die Akquise, den Einkauf und den Verkauf so zu organisieren, dass es ohne seine eigene Mitarbeit funktioniert«, macht der erfahrene Unternehmensberater deutlich. »Der Makler muss mehr zum Unternehmer werden.«