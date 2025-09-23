UBS-Studie: Blasenrisiko in Frankfurt und München bleibt moderat – Preise stabilisieren sich nach 20 Prozent Rückgang

Das Risiko einer Immobilienblase in den deutschen Metropolen Frankfurt und München hat sich laut dem aktuellen »Global Real Estate Bubble Index« der UBS weiter entspannt. Trotz leichter Preissteigerungen sehen die Analysten nur noch moderate Werte von 0,76 (Frankfurt) und 0,64 (München). Seit dem Hoch sind die realen Preise inflationsbereinigt um rund 20 Prozent gefallen. Während München im Ranking leicht auf Platz 13 kletterte und Frankfurt auf Rang 11 verharrte, zählen beide Städte nicht mehr zu den globalen Hotspots für spekulative Übertreibungen.