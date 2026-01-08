Trump erlässt Verbot für Finanzinvestoren beim Kauf von Einfamilienhäusern

Trump begründete den Schritt damit, dass der große Kapitalzufluss institutioneller Akteure in den Wohnungsmarkt in den vergangenen Jahren zu höheren Preisen und geringerer Verfügbarkeit für Familien geführt habe. Er argumentierte, dass Immobilien ein Grundbedürfnis seien und nicht in erster Linie als rentable Anlageklasse dienen sollten. Kritiker der bisherigen Marktstruktur hatten seit langem darauf hingewiesen, dass Finanzinvestoren durch großflächige Käufe von Einfamilienhäusern die Preise in vielen Regionen in die Höhe getrieben und damit die Erschwinglichkeit für kaufwillige Familien verschlechtert hätten.