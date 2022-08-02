Steigende Kosten: Zahl der Wohnungsneubauten bricht ein

Die Ergebnisse der Umfrage deuten auf einen Rückgang zwischen 50.000 und 75.000 neuer Wohnungen. So sei das Ziel der Bundesregierung von 400.000 Neubauwohnungen nicht zu erreichen, mahnte Salewski. Die Branche brauche verlässliche Förderbedingungen, wirtschaftliche und realistische Neubau-Anforderungen und mehr Bauland. Zudem müssten Kostentreiber ausgesetzt oder abgeschafft werden. Dem Bericht zufolge haben sich die Bauzinsen in den vergangenen Monaten mehr als verdreifacht.