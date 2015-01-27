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Staatsschuldenkrise beschert Immobilienkäufern Traumzinsen

2 Min.

Von 
27.01.2015

Die Zinsen eilen von einem Rekordtief zum nächsten. Für seine Anleihen mit kurzer Laufzeit zahlt der Bund inzwischen gar keine Zinsen mehr. Und auch im 10-Jahresbereich liegt die Rendite mit rund 1,25% auf einem bisher noch nie dagewesenen Tief.

Hintergrund der immer weiter fallenden Zinsen ist die Staatsschuldenkrise im Euroraum. Aus Sorge vor einem Auseinanderbrechen der noch jungen Währungsunion ziehen die Investoren ihr Geld aus risikoträchtigen Vermögensformen ab und legen es in relativ sicheren, niedrigverzinslichen Bundesanleihen an. Gleichzeitig stellt die Europäische Zentralbank in einem bisher unbekannten Maße Liquidität bereit, um zu verhindern, dass sich eine ähnlich krisenhafte Entwicklung wie nach dem Zusammenbruch der US-Bank Lehman Brothers im Jahr 2008 wiederholt. Trotz erhöhter Inflation im Euroraum ist eine Leitzinserhöhung aus demselben Grund auf absehbare Zeit äußerst unwahrscheinlich.

Günstige Konditionen für Baugeld
Bauherren und Erwerber eines Eigenheims profitieren daher weiter von äußerst günstigen Konditionen für Baugeld. In den vergangenen Monaten war der durchschnittliche Effektivzins für Wohnungsbaukredite so niedrig wie noch nie. Neue Tiefstände bleiben angesichts der weiter schwelenden Verschuldungskrise möglich. Sollte die Inflation aber wegen der lang anhaltenden Nullzinspolitik der Notenbanken doch noch anziehen, kann der Wind sehr schnell drehen. Immobilienkäufer sollten die Marktentwicklung daher genau beobachten und sich die historisch günstigen Darlehenskonditionen langfristig sichern.
Quelle Postbank
Presseinformation vom 05.06.2012

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