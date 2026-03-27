Sparda-Bank Hamburg als »TOP Baufinanzierung 2026« ausgezeichnet – relevant für Kunden in Hamburg und Umgebung

Das Audit von DISQTrust, dem digitalen Bereich des Deutschen Instituts für Service Qualität (DISQ), bewertet Anbieter anhand objektiver Kriterien wie Zinssätzen, Sondertilgungsmöglichkeiten und Flexibilität („Hard Facts“) sowie anhand der digitalen Reputation („Digital Signals“). Dazu zählen unter anderem Bewertungen auf Plattformen wie Google, Trustpilot und Finanzportalen. Für Kunden aus Hamburg und dem Umland spielt zudem die Verfügbarkeit persönlicher Beratung eine Rolle.