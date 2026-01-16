Deutschland steht vor einer wachsenden Krise im sozialen Wohnungsbau – Fachverbände fordern Bund-Länder-Pakt für mehr bezahlbaren Wohnraum

Verbände wie der Deutsche Mieterbund, die IG Bau und weitere Mitglieder des Bündnisses »Soziales Wohnen« sehen strukturelle Defizite in der deutschen Wohnungspolitik. Sie weisen darauf hin, dass der Bestand an Sozialwohnungen seit Jahrzehnten deutlich gesunken sei, während der Bedarf beständig wachse. Ende der 1980er-Jahre gab es nach historischen Daten noch mehrere Millionen Sozialwohnungen, heute liege der Bestand bei deutlich niedrigeren Werten, was eine wachsende Lücke zwischen Angebot und Nachfrage erzeugt.