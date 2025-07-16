Sinkende Beleihungswerte machen Banken und Immobilieninvestoren Probleme

Besonders kritisch ist die Situation bei Krediten, die zwischen 2019 und 2022 aufgenommen wurden. In diesem Zeitraum belief sich das Kreditvolumen in der gewerblichen Immobilienbranche auf etwa 228 Milliarden Euro, wie das Magazin berichtet. Da gewerbliche Kredite oft mit kurzen Laufzeiten und geringer Tilgung vergeben werden, steht nun eine umfangreiche Refinanzierungswelle an – allerdings unter deutlich ungünstigeren Bedingungen. Experten wie Ralf Klann von CBRE schätzen laut Bericht, dass bis 2028 bis zu 50 Milliarden Euro an Krediten gefährdet sein könnten, insbesondere bei Objekten, die auf dem Höhepunkt des Marktes erworben wurden.